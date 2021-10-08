На Харківщині через коронавірус канікули для школярів розпочнуться раніше

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Починаючи з 18 жовтня у Харківській області відправлять школярів на канікули з метою стримання розповсюдження коронавірусу

Як передає RegioNews, про це повідомляється на сайті Харківської ОДА.

Запровадимо шкільні канікули на території області, що з урахуванням свят, які будуть наступного тижня - чотири святкові вихідні - дозволить на досить суттєвий час обмежити контакти й дітей, і дорослих", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попри всю роботу зі стримування розповсюдження COVID-19 на Харківщині, область все ще перебуває на межі "червоної" зони карантину.

Через це було прийнято рішення запровадити по всьому регіону шкільні канікули з 18 жовтня. Це має пом’якшити ситуацію навколо розповсюдження коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 7 жовтня доручила Харківській обласній державній адміністрації посилити карантинні обмеження.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що на початку тижня спостерігалося погіршення епідситуації на Харківщині. В області перевищували два індикатори: кількість позитивних тестів та кількість госпіталізацій людей з COVID.