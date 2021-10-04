Стали відомі рекомендації Міносвіти щодо початку осінніх канікул для школярів

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Кожна школа самостійно призначає дати канікул, але є загальні рекомендації для всіх навчальних закладів

Про це розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає RegioNews з посиланням на "Слово і діло".

Міністерство освіти рекомендує проводити канікули в такі дати:

осінні канікули – з 25 до 31 жовтня 2021 року;

зимові канікули – з 25 грудня 2021 року до 9 січня 2022 року;

весняні канікули – з 28 березня по 3 квітня 2022 року;

літні канікули – з 1 червня по 31 серпня 2022 року.

Однак через карантин дати канікул можуть змінитися. Наприклад, у минулому році осінні канікули в більшості шкіл проводили з 15 по 30 жовтня, а після закінчення канікул навчання перевели на дистанційний формат, - додав Шкарлет.

Як повідомлялося, у Міносвіти назвали регіони-лідери за вакцинацією вчителів у школах від COVID-19.