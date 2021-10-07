08:46  07 жовтня
В Україні за добу виявили понад 15 тисяч нових хворих COVID-19
10:13  07 жовтня
Зеленський звільнив Стефанчука з посади свого представника у Раді
08:06  07 жовтня
На Донбасі зафіксовано шість порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
07 жовтня 2021, 16:48 5

У ДТП в Польщі загинуло двоє українців

07 жовтня 2021, 16:48 5
Читайте также на русском языке
Фото: Державна пожежна служба Катовіце
Читайте также
на русском языке

У місті Катовіце на півдні Польщі в середу ввечері та у четвер зранку сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинули двоє громадян України, ще один українець отримав важкі травми

Про це повідомила речниця міської поліції в м. Катовіце Агнєшка Жилка, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

У четвер вранці на з’їзді з дороги національної значення №86 на дорогу національного значення №79 у ДТП потрапили два громадянина України віком 21 і 22 роки, які їхали автомобілем Opel Astra. З невідомих причин вони з’їхали з дороги, автомобіль перекинувся і зіткнувся з деревом. Вони загинули на місці, - поінформувала вона.

Водночас увечері в четвер, 6 жовтня, в одному з тунелів у м. Катовіце 43-річний громадянин України, який їхав вантажівкою, з невідомих причин з’їхав з дороги і врізався в захисний екран вздовж дороги, пошкодивши систему управління, яка відповідає за подачу електроенергії і вентиляцію в тунелі.

Непритомного чоловіка у важкому стані доставлено до лікарні. Крім українця, ніхто в аварії не постраждав, - повідомила Жилка. Вона додала, що чоловік працює в одній з польських транспортних компаній.

За її словами, місцева прокуратура розпочала слідство за фактами двох ДТП. Попередньо слідство не виключає жодних причин аварій, зокрема і перевищення швидкості водіями.

Як повідомлялося, 30 вересня трапилася ДТП у Польщі: загинули троє українців, авто розбилося на дві частини.

Раніше, 26 вересня двоє українців – серед п’ятьох загиблих у ДТП в Угорщині.

Польща ДТП загиблі українці поліція

На Полтавщині зіткнулися два мікроавтобуси, є постраждалий
07 жовтня 2021, 11:49
У Києві п'яний пасажир таксі викрав авто таксиста
06 жовтня 2021, 20:53
Під Одесою в ДТП потрапили троє військовослужбовців
06 жовтня 2021, 10:32
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Прощання з Разумковим: як Зеленський нічого не виграв і лише розв'язав своєму колишньому партнеру руки
Мер в "шоколаді": як очільнику Мелітополя вдалося перетворити місто на "пральню" обласного масштабу
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua