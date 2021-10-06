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06 жовтня 2021, 20:53 12

У Києві п'яний пасажир таксі викрав авто таксиста

06 жовтня 2021, 20:53 12
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Нацполіція
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У Києві п’яний молодик викрав таксі, яке викликав

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу столичної поліції

За даними поліції, клієнт викликав таксі та попросив водія ще почекати товариша. Коли таксист на кілька хвилин вийшов із автомобіля, хлопець також вибіг, штовхнув його, сів за кермо та поїхав.

Протягом години патрульні розшукали та зупинили авто із зловмисником, який був напідпитку, а слідчі розпочали кримінальне провадження. Затрианий не зміг пояснити мотиви вчинку.

Фігуранту в разі доведення провини загрожує до восьми років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна або без

Нагадаємо, що у квітні у Харкові розкрили викрадачів елітних авто: вони працювали під прикриттям криміналітету На рахунку угруповання вісім елітних викрадених авто

поліція кримінальна справа терміни угон водії

 
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