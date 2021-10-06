У Києві п'яний пасажир таксі викрав авто таксиста

Нацполіція

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу столичної поліції

За даними поліції, клієнт викликав таксі та попросив водія ще почекати товариша. Коли таксист на кілька хвилин вийшов із автомобіля, хлопець також вибіг, штовхнув його, сів за кермо та поїхав.

Протягом години патрульні розшукали та зупинили авто із зловмисником, який був напідпитку, а слідчі розпочали кримінальне провадження. Затрианий не зміг пояснити мотиви вчинку.

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