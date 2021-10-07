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07 жовтня 2021, 11:49 149

На Полтавщині зіткнулися два мікроавтобуси, є постраждалий

07 жовтня 2021, 11:49 149
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Фото: Нацполіція
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Поблизу міста Лубни на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох мікроавтобусів. У результаті зіткнення один із водіїв був госпіталізований 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу відділу комунікації поліції Полтавщини.

Попередньо відомо, що мікроавтобус "Opel Movano", під керуванням водія, 1980 року народження, зіткнувся з мікроавтобусом "Mercedes Sprinter", за кермом якого перебув водій, 1996 року народження.

У результаті зіткнення водій мікроавтобуса "Opel Movano" отримав тілесні ушкодження та був доставлений до місцевої лікарні для надання медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Київщині сталася масштабна ДТП за участі вантажівки.

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