Під Одесою в ДТП потрапили троє військовослужбовців
На трасі Одеса-Южне водій Lexus, який прямував з колегою в бік Одеси, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з Volkswagen, у якому були троє військовослужбовців
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.
Усіх, хто знаходився у транспортних засобах, забрала "швидка".
Пасажирка Lexus, 1967 року народження у важкому стані. Чоловіки, 1965, 1976, 1996 та 1994 р.н., зазнали менших травм", - повідомили правоохоронці.
Пізніше місцеві ЗМІ повідомили, що жінка померла в лікарні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Київщині сталася масштабна ДТП за участі вантажівки.
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