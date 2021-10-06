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06 жовтня 2021, 10:32 288

Під Одесою в ДТП потрапили троє військовослужбовців

06 жовтня 2021, 10:32 288
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Фото: Нацполіція
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На трасі Одеса-Южне водій Lexus, який прямував з колегою в бік Одеси, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з Volkswagen, у якому були троє військовослужбовців

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

Усіх, хто знаходився у транспортних засобах, забрала "швидка".

Пасажирка Lexus, 1967 року народження у важкому стані. Чоловіки, 1965, 1976, 1996 та 1994 р.н., зазнали менших травм", - повідомили правоохоронці.

Пізніше місцеві ЗМІ повідомили, що жінка померла в лікарні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Київщині сталася масштабна ДТП за участі вантажівки.

ДТП розслідування військові поліція аварія

 
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