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07 октября 2021, 16:48 5

В ДТП в Польше погибли двое украинцев

07 октября 2021, 16:48 5
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Фото: Государственная пожарная служба Катовице
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В городе Катовице на юге Польши в среду вечером и в четверг утром произошли два дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли двое граждан Украины, еще один украинец получил тяжелые травмы

Об этом сообщила пресс-секретарь городской полиции в г. Катовице Агнешка Жилка, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

В четверг утром на съезде с дороги национального значения №86 на дорогу национального значения №79 в ДТП попали два гражданина Украины в возрасте 21 и 22 лет, которые ехали на автомобиле Opel Astra. По неизвестным причинам они съехали с дороги, автомобиль перевернулся и столкнулся с деревом. Они погибли на месте, - проинформировала она.

В то же время вечером в четверг, 6 октября, в одном из тоннелей в г. Катовице 43-летний гражданин Украины, который ехал грузовиком, по неизвестным причинам съехал с дороги и врезался в защитный экран вдоль дороги, повредив систему управления, которая отвечает за подачу электроэнергии и вентиляцию в тоннеле.

Без сознания мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Кроме украинца, никто в аварии не пострадал, - сообщила Жилка. Она добавила, что мужчина работает в одной из польских транспортных компаний.

По ее словам, местная прокуратура начала следствие по фактам двух ДТП. Предварительно следствие не исключает никаких причин аварий, в том числе и превышения скорости водителями.

Как сообщалось, 30 сентября случилась ДТП в Польше: погибли трое украинцев, авто разбилось на две части.

Ранее, 26 сентября двое украинцев - среди пятерых погибших в ДТП в Венгрии.

Польша ДТП погибшие украинцы полиция

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