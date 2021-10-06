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06 жовтня 2021, 18:56 28

Метро на Троєщину: будівництво розділено на п'ять етапів

06 жовтня 2021, 18:56 28
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Фото з відкритих джерел
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Будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену Києва розділено на п'ять етапів, підготовка до робіт вже стартувала

Про це повідомила пресслужба Київської міськдержадміністрації, передає RegioNews.

У столиці розпочинається підготовка до будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену, яка з'єднає Кільцеву дорогу з житловим масивом Троєщина. Відповідні роботи передбачені розпорядженням КМДА №2108, - йдеться в повідомленні.

Згідно з ухваленим 5 жовтня розпорядженням, заплановано п'ять етапів реалізації лінії метрополітену: ділянка від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна"; ділянка від станції "Райдужна" до вул. Братиславської з електродепо; від станції "Глибочицька" до Солом'янської площі; від станції "Райдужна" в напрямку житлового масиву Вигурівщина-Троєщина з електродепо; від Солом'янської площі в напрямку Кільцевої дороги з електродепо.

Як повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, в рамках будівництва Подільсько-Воскресенського переходу вже споруджені в основних конструкціях станції "Суднобудівна", "Труханів острів", "Затока Десенка", а також розпочато будівництво станції "Райдужна". Ці станції разом із "Глибочицькою" (з пересадкою на станцію "Лук'янівська") та "Подільською" (з пересадкою на станцію "Тараса Шевченка") входять до плану робіт першого етапу.

За його словами, КП "Київський метрополітен" у 2021 році було виділено 30 млн грн як замовнику проєктування та будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метро.

Як повідомлялося, у травні у столичному метро анонсували підвищення вартості проїзду.

Також відомо, що домедична допомога буде доступна у столичному метрополітені.

метро Київ Троєщина строительство КМДА

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