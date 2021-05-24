У столичному метро анонсували підвищення вартості проїзду

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Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Київ", пише RegioNews.

За її словами, собівартість разової поїздки становить понад 20 гривень. Макогон зазначила, що вартість проїзду зроблять оптимальною для містян.

"Про тариф, ми надали всі необхідні документи у наш профільний транспортний департамент. Ці папери будуть розглядати економісти та інші фахівці Управління цінової політики КМДА. Надалі на рівні міської адміністрації буде підбиратися максимально компромісний варіант", – сказала Макогон.

Вона також наголосила, що у "Київському метрополітені" обіцяють встановити вартість проїзду з урахуванням реальних можливостей пасажирів.

Нагадаємо, на початку травня колективи Київського метрополітену та КП "Київпастранс" звернулися до Київської міської ради з вимогою розв'язати питання належної підтримки підприємств через збитки на тлі карантину та зниження пасажиропотоку.