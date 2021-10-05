У Києві посилили карантин

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Київська адміністрація посилила карантинні заходи у столиці – починаючи з 5 жовтня відвідувачів у держадміністраціях, Центрах надання адміністративних послуг, підприємствах та організаціях, незалежно від форми власності, прийматимуть лише за наявності COVID-сертифіката або ПЛР-тесту

Про це пише RegioNews з посиланням на протокол №15 штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

"З 5 жовтня прийом відвідувачів у ЦНАПах м. Києва не буде здійснюватися без наявності: 1) негативного результату тестування на COVID-19 (ПЛР) або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу, який проведений не більш як за 72 години до відвідування закладу, 2) документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або однієї дози вакцини", - зазначається у документі

Згідно з протоколом, такі ж обмеження поширюються на підприємства та організації, незалежно від форми власності, які розташовані у Києві.

Нагадаємо, що з 6 жовтня карантин посилюють в окремих районах Херсонщини.

На території 5 територіальних громад забороняється:

проводити масові розважальні, спортивні, соціальні, рекламні та інші заходи, крім тих, у яких беруть участь понад 80% вакцинованих;

у кафе, ресторанах, барах, нічних клубах та дискотеках не можна проводити святкові заходи, корпоративи, тематичні вечірки;

у закладах освіти проводити масові заходи, батьківські збори, екскурсійні поїздки тощо;

Керівникам зазначених громад регіональна комісія рекомендувала перевести з 06 жовтня 2021 року на дистанційне навчання всі заклади освіти, крім дошкільних закладів, 1 – 4 та 11 класів закладів загальної середньої освіти.