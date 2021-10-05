У Києві можуть впровадити QR-коди для входу в кафе і ресторани

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Мер Києва Віталій Кличко заявив про можливі обмеження через COVID-19. Їх контролюватимуть поліція з Муніципальною вартою, в тому числі співробітники комунальних підприємств

Як пише RegioNews, про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, напередодні можливого погіршення ситуації розробляється алгоритм подальшого посилення правил, які засновані на досвіді інших країн.

"Наприклад, коли тільки за наявності QR-коду про вакцинацію людина зможе бути присутня на масових заходах, ходити в кафе і ресторани, в місця, де є ймовірність близького контакту з великою кількістю людей і поширення інфекції. Ми розглядаємо такі варіанти обмежень", — повідомив Кличко.

За його словами, такі обмеження можуть стосуватися і проїзду в громадському транспорті.

"Але, підкреслю, це на рівні ідей поки — варіанти, які розглядаються", — зазначив мер міста.

Влада буде намагатися уникнути впровадження COVID-сертифікатів для проїзду в громадському транспорті, підкреслив Кличко.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, коли в Україні очікується спалах коронавірусу.