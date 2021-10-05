Заступника гендиректора "Київзеленбуду" підозрюють у привласненні майна в особливо великих розмірах

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Столичні правоохоронці повідомили про підозру заступнику гендиректора комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень "Київзеленбуд" і керівнику підрядної організації у привласненні коштів тергромади Києва і службовому підробленні

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

У прокуратурі повідомляють, що між КО "Київзеленбуд" та приватним підприємством було укладено договір підряду з виконання робіт з капітального ремонту благоустрою Куренівського парку в Подільському районі.

Надалі, один із заступників генерального директора, отримавши від підрядної організації акти прийому виконаних будівельних робіт, а також інші фінансові документи щодо підряду, достовірно знаючи про те, що зазначена в них вартість використаних матеріалів і виробів є завищеною, діючи в інтересах підрядної організації підписав зазначені документи і передав їх на виконання, - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що згідно з висновком комплексної комісійної судової товарознавчої та судової економічної експертизи столичному бюджету завдано збитків на суму близько 800 тис. грн.

Триває досудове слідство.

Як повідомлялося, у серпні ДФС навідалася з обшуками до "Київзеленбуду".