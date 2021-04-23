Домедична допомога буде доступна у столичному метрополітені

Нові правила мають запрацювати з вересня 2021 року

Нові правила мають запрацювати з вересня 2021 року

Київрада на сесії проголосувала за проект рішення щодо надання працівниками метрополітену домедичної допомоги киянам та гостям столиці ще до приїзду карети швидкої допомоги.

Про це пише RegioNews.

Нові правила мають запрацювати з вересня 2021 року. Також до осені метрополітен забов'язаний провести навчання для воєнізованої охорони. У підземці обіцяють по чотири людини на станції на постійній основі. В планах також створення в метрополітені відділу навчання домедичній допомозі для решти працівників підземки. Щодня метро у Києві перевозить у середньому понад 1,5 мільйона пасажирів.

"Домедичну допомогу повинні вміти надавати всі, незалежно від статі, віку та рівня фізичної підготовки. Але працівники метро забов’язані вміти надавати таку допомогу пасажирам за законом", - впевнена член міжфракційного об’єднання "Успішний Київ" Ксенія Семенова.

Раніше поліцейський у метрополітені, завдяки своїм навичкам та за допомогою зовнішнього дефібрилятора, врятував життя киянину. У 2019 році "Київський міський центр громадського здоров’я" закупив для столичної підземки 52 дефібрилятори — по приладу на кожну станцію. Перші дефібрилятори були встановлені ще у травні 2020 року і за весь цей час використовувалися вже 16 разів.

Нагадаємо, 22 квітня депутати Київської міської ради схвалили зміни до бюджету столиці на 2021 рік та Програми економічного та соціального розвитку міста на 2021-2023 роки.