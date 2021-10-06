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06 октября 2021, 18:56 26

Метро на Троещину: строительство разделено на пять этапов

06 октября 2021, 18:56 26
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Фото из открытых источников
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Строительство Подольско-Выгуровской линии метрополитена Киева разделено на пять этапов, подготовка к работам уже стартовала

Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации, передает RegioNews.

В столице начинается подготовка к строительству Подольско-Выгуровской линии метрополитена, которая соединит Кольцевую дорогу с жилым массивом Троещина. Соответствующие работы предусмотрены распоряжением КГГА №2108, - говорится в сообщении.

Согласно принятому 5 октября распоряжению, запланировано пять этапов реализации линии метрополитена: участок от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная"; участок от станции "Радужная" до ул. Братиславской с электродепо; от станции "Глыбочицкая" до Соломенской площади; от станции "Радужная" в направлении жилого массива Выгуровщина-Троещина с электродепо; от Соломенской площади в направлении Кольцевой дороги с электродепо.

Как сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев, в рамках строительства Подольско-Воскресенского перехода уже сооружены в основных конструкциях станции "Судостроительная", "Труханов остров", "Залив Десенка", а также начато строительство станции "Радужная". Эти станции вместе с "Глыбочицкой" (с пересадкой на станцию "Лукьяновская") и "Подольской" (с пересадкой на станцию "Тараса Шевченко") входят в план работ первого этапа.

По его словам, КП "Киевский метрополитен" в 2021 году было выделено 30 млн грн как заказчику проектирования и строительства Подольско-Выгуровской линии метро.

Как сообщалось, в мае в столичном метро анонсировали повышение стоимости проезда.

Также известно, что домедицинская помощь будет доступна в столичном метрополитене.

метро Киев Троещина строительство КГГА

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