Харківська область під загрозою переходу до "червоної зони" карантину

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У Харківській області вже другий день поспіль перевищені три епідеміологічні показники, за якими визначають зону карантину. Тому вже завтра регіон може перейти у "червону" зону

Про це повідомляє місцеве видання "Об'єктив", передає RegioNews.

За словами директора Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Любові Махоти, у регіоні перевищені показники виявлення нових випадків, рівень госпіталізації та завантаженість ліжок з киснем.

Коефіцієнт виявлення перевищений два дні поспіль, і на сьогодні складає 21,4% при критичному 20%. Щодо рівня госпіталізації, при критичному 60% ми маємо сьогодні 68,8%. Цей показник також перевищено другий день поспіль, - сказала вона.

Водночас лікарняні ліжка з киснем заповнені сьогодні на 70,1%, тоді як критичний рівень - 65%.

Як зазначила Махота, для переходу в "червону" зону карантину потрібно, щоб два показники були перевищені два дні поспіль. Якщо завтра ситуація не покращиться, то Держкомісія ТЕБ та НС розгляне питання переведення Харківської області в "червону" зону.

Нагадаємо, що напередодні лідер ГО "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін заявив, що минулого тижня харків'ян з важкою формою COVID-19 змушені були госпіталізувати в міста Харківської області, оскільки в самому Харкові вже немає кисневих місць в ковідних лікарнях. Він закликав усі "адекватні сили в Харківській міській раді" ініціювати позачергову сесію, щоб терміново виділити кошти для протидії новій хвилі COVID-19.

Відомо, що ліжко-місця в харківських ковідних лікарнях закінчилися ще 23 вересня - люди лежать у лікарнях у коридорах, частину госпіталізують за межі міста до лікарень населених пунктів області.

Раніше народний депутат Юлія Світлична закликала уряд терміново втрутитися в ситуацію з поширенням COVID-19 на Харківщині, оскільки місцева влада не в змозі самостійно виконувати свої функції.