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23 вересня 2021, 21:34 27

Юлія Світлична: Харківська влада не здатна зупинити COVID-19, потрібна допомога уряду

23 вересня 2021, 21:34 27
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Уряду потрібно негайно втрутитися в ситуацію з поширенням COVID-19 на Харківщині, оскільки регіональна влада не здатна виконувати свої функції самостійно

Про це на власній сторінці у "Фейсбуці" написала народний депутат Юлія Світлична.

За її словами, вона ще два тижні тому на засіданні парламенту "попереджала уряд, що у Харківській області регіональна влада не здатна виконувати свої функції самостійно, і якщо уряд не втрутиться і не допоможе, то в регіоні виникне складна ситуація із розповсюдженням COVID-19".

"На жаль, так і сталося, Харківська область зараз має найгіршу динаміку серед усіх регіонів країни щодо росту захворюваності та кількості летальних випадків. Тільки за останню добу кількість захворілих в 4 рази більше ніж одужавших!" – додала Світлична.

Також вона повідомила, що мала розмову із міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком з приводу цієї ситуації. "Домовились про конкретні дії з боку міністерства, найближчим часом буде створена робоча група щодо допомоги та аналізу ситуації в області. Бо паперові звіти і реальність - абсолютно різні речі. Відзначу, що міністр конструктивний, та повністю розуміє проблему. Домовились про його допомогу та особливу увагу до стратегічного для країни регіону", - заявила Юлія Світлична.

Нагадаємо, за оперативними даними Міністерства охорони здоров'я за минулу добу найбільше нових випадків COVID-19 зареєстровано у Харківській області – 839. Далі йдуть: Львівська (685), Донецька (520), м. Київ (467) та Дніпропетровська (456).

Харків Юлія Світлична COVID-19

 
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