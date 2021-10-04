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04 жовтня 2021, 10:49 86

На Сумщині оперативники викрили схему розкрадання "ковідних" коштів

04 жовтня 2021, 10:49 86
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Фото: СБУ
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У Сумській області Служба безпеки України викрила схему розкрадання державних коштів на будівництві відділення для прийому COVID-хворих та ремонті трьох амбулаторій

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що у жовтні 2020 року полтавська комерційна структура перемогла у тендері та мала одразу розпочати роботи, щоб на початку 2021 року новозбудоване відділення вже приймало хворих.

За матеріалами слідства, організатори оборудки систематично вносили неправдиві дані в бухгалтерські документи про начебто придбання будівельних матеріалів, крім того, більшість робіт було виконано лише "на папері".

Як свідчать підрахунки податківців та Держаудитслужби, внаслідок таких дій підозрювані незаконно привласнили 2,7 млн грн з державного Фонду боротьби з пандемією COVID-19.

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів України пропонує спрямувати 22 млрд грн з державного бюджету 2022 року на боротьбу з пандемією коронавірусу. Загалом уряд пропонує закласти у проєкті Держбюджету-2022 на сектор охорони здоров’я 192,5 млрд грн.

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