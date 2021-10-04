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04 октября 2021, 15:51 5

Харьковская область под угрозой перехода в "красную зону" карантина

04 октября 2021, 15:51 5
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Фото из открытых источников
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В Харьковской области уже второй день подряд превышены три эпидемиологических показателя, по которым определяют зону карантина. Поэтому уже завтра регион может перейти в "красную" зону

Об этом сообщает местное издание"Объектив", передает RegioNews.

По словам директора Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Любови Махоты, в регионе превышены показатели выявления новых случаев, уровень госпитализации и загруженность коек с кислородом.

Коэффициент обнаружения превышен два дня подряд, и на сегодня составляет 21,4% при критическом 20%. Относительно уровня госпитализации, при критическом 60% мы имеем сегодня 68,8%. Этот показатель также превышен второй день подряд, - сказала она.

В то же время больничные койки с кислородом заполнены сегодня на 70,1%, тогда как критический уровень - 65%.

Как отметила Махота, для перехода в "красную" зону карантина нужно, чтобы два показателя были превышены два дня подряд. Если завтра ситуация не улучшится, то Госкомиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос перевода Харьковской области в "красную" зону.

Как сообщалось, Садовый заявил о том, что Львов уже входит в "красную" зону карантина.

Также известно относительно COVID в Украине, что за сутки обнаружили 4821 новый случай заражения.

коронавирус карантин COVID-19 Харьковская область красная зона

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