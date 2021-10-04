У МОЗ розповіли, коли в Україні очікується спалах коронавірусу

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В Україні очікується стрімке зростання захворюваності на коронавірус в листопаді

Як пише RegioNews, про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю виданню "Фокус".

За його словами, зараз багато різних прогнозів розвитку пандемії COVID-19 в Україні, але в довгостроковій перспективі вони погано працюють.

"Всі прогнози показують стрімке зростання захворюваності в листопаді і переповнену систему охорони здоров'я. ВООЗ спільно з Національною службою здоров'я України розробила три можливих сценарії розвитку подій: оптимістичний, песимістичний і помірний, по якому ми зараз якраз рухаємося, але ситуація може швидко змінюватися", сказав головний санлікар.

Кузін розповів, що на рівні кожної області є ще дві-три резервні лікарні для приймання пацієнтів з коронавірусом. На сьогодні налічується близько 40 тисяч ліжок, у разі погіршення ситуації, можна розгорнути до 70 тисяч, а з урахуванням резервних - до 90 тисяч ліжок.

Раніше повідомлялося, що вже сім областей близькі до переходу у "помаранчеву" зону карантину.