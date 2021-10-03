10:06  03 жовтня
В Україні другий день поспіль змешується кількість нових хворих на COVID-19
10:30  03 жовтня
Зеленський каже, що хотів би бути президентом, коли "слуги" виконають усі обіцянки
17:33  03 жовтня
Російські окупанти знову гатили по бійцях ООС із забороненої зброї, втрат немає
UA | RU
UA | RU
03 жовтня 2021, 20:19 5

Михайло Добкін закликав владу Харкова не піаритися на святах під час пандемії, а терміново скликати позачергову сесію міськради

03 жовтня 2021, 20:19 5
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Лідер ГО "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін закликав усі "адекватні сили в Харківській міській раді" ініціювати позачергову сесію, щоб терміново виділити кошти для протидії новій хвилі COVID-19

Відповідну заяву Михайло Добкін оприлюднив на своєму телеграм-каналі.

Він заявив, що цього тижня харків'ян з важкою формою COVID-19 змушені були госпіталізувати в міста Харківської області, оскільки в самому Харкові вже немає кисневих місць в ковідних лікарнях.

"Балаклія, Зміїв, Чугуїв - в ці міста весь цей тиждень госпіталізували харків'ян з COVID-19. Сьогодні додався Первомайський! А це ще 90 кілометрів в машині швидкої допомоги по бездоріжжю!"- обурився Михайло Добкін.

За його словами, "якщо ми хочемо, щоб Харків не обрушився в новий локдаун, потрібно припинити грати у виборчі ігри і вживати термінових заходів. Закликаю адекватні сили в Харківській міській раді ініціювати позачергову сесію і виділити гроші на допомогу хворим і медикам".

"Вільних місць з киснем у Харкові немає, а влада продовжує піаритися на святах, тупо спостерігаючи статистику. Потрібно не чекати чергової "зони", а перерозподілити гроші з піарівських будівництв на додаткові ковидні стаціонари в межах міста, а не в радіусі 150-ти км від дому! І треба, нарешті, починати фінансувати лікарів, плюс закупівлю медикаментів в повному обсязі. У тому числі - "первинку", щоб сімейні лікарі припинили посилати людей з симптомами додому без підтримки, а потім їм же шукати в області реанімацію", - заявив Михайло Добкін.

"Про здоров'я тварин у зоопарку вже спробували подбати. Не вийшло. Так постарайтеся подумати і подбати про людей, про харків'ян. Сподіваюся, підійдете до цього більш відповідально. Якщо що, звертайтеся. Навчу і підкажу", – підсумував лідер ГО "Наш Дім - Харків".

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу в Харківській області зареєстровано 1073 випадки захворювання коронавірусом, що є найвищим показником по Україні. За останню добу від COVID-19 на Харківщині померло 26 осіб.

Ліжко-місця в харківських ковидних лікарнях закінчилися ще 23 вересня, люди лежать у лікарнях у коридорах, частину госпіталізують за межі міста до лікарень населених пунктів області.

Раніше народний депутат Юлія Світлична закликала уряд терміново втрутитися в ситуацію з поширенням COVID-19 на Харківщині, оскільки місцева влада не в змозі самостійно виконувати свої функції.

Харків Михайло Добкін COVID-19

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Відставка мера Буряка: що тепер чекатиме Запоріжжя
Не без несподіванок, із втратами і очевидним фаворитом. Як пройшов перший місяць виборчої кампанії на 184-му окрузі
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua