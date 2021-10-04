Вже сім областей близькі до переходу у "помаранчеву" зону карантину

Фото з відкритих джерел

Станом на ранок 4 жовтня сім областей країни відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину

Про це пише RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

Показники "помаранчевої" зони мають такі області: Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернівецька.

Так, у всіх цих регіонах перевищено показник рівня захворюваності на коронавірус. Найгірша ситуація наразі в Чернівецькій області - 609, на другому місці Харківська - 433, хоча нормою є не більше 75 на 100 тисяч населення.

Крім того, рівень COVID-госпіталізацій перевищено у Запорізькій області - 62,5%, Харківській - 68,6%, Херсонській - 65,4 та Чернівецькій 65,6%.

Разом з тим, у Харківській області спостерігається перевищення норми по завантаженості COVID-ліжок з киснем - 66,4% в порівнянні з дозволеними 65%.

Нагадаємо, в Україні за 3 жовтня виявили 4821 нового хворого на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Харківській та Чернівецькій областях.