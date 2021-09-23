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23 вересня 2021, 21:51 254

Лікарні Харкова переповнені. Хворі COVID-19 лежать навіть у коридорах

23 вересня 2021, 21:51 254
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У Харкові, щоб врятувати хворих на важку форму COVID-19, лікарі змушені госпіталізувати пацієнтів у коридорах

Фото переповнених лікарняних коридорів на своїй сторінці у "Фейсбуці" оприлюднила колишній радник голови Харківської облдержадміністрації з гуманітарних та медичних питань, волонтер Наталія Попова.

"Так виглядає вибір лікарів. Врятувати всіх, хто хоча б поміщається в будівлю, а не прикриватися папірцями і безглуздою статистикою", - прокоментувала оприлюднені фото Попова.

"А ще, - додала вона, - так виглядає заповненість підступних відділень на рівні 52% і жовта зона".

"Так виглядають масові заходи і відсутність соціальної дистанції. І так, це далеко не пік. Адже в магазинах, громадському транспорті, в офісах і школах масковий режим досі "не актуальний", - написала Наталія Попова.

Нагадаємо, за оперативними даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу найбільше нових випадків COVID-19 зареєстровано в Харківській області – 839. Далі йдуть: Львівська (685), Донецька (520), м.Київ (467) та Дніпропетровська (456).

Раніше народний депутат Юлія Світлична закликала уряд терміново втрутитися в ситуацію з поширенням COVID - 19 На Харківщині, оскільки місцева влада не в змозі самостійно виконувати свої функції.

коронавірус COVID-19 Харків

 
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