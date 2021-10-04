Стали известны рекомендации Минобразования по началу осенних каникул для школьников

Фото из открытых источников

Каждая школа самостоятельно назначает даты каникул, но есть общие рекомендации для всех учебных заведений

Об этом рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает RegioNews со ссылкой на "Слово и дело".

Министерство образования рекомендует проводить каникулы в такие даты:

осенние каникулы - с 25 до 31 октября 2021 года;

зимние каникулы - с 25 декабря 2021 года до 9 января 2022 года;

весенние каникулы - с 28 марта по 3 апреля 2022 года;

летние каникулы - с 1 июня по 31 августа 2022 года.

Однако из-за карантина даты каникул могут измениться. Например, в прошлом году осенние каникулы в большинстве школ проводили с 15 по 30 октября, а после окончания каникул обучение перевели в дистанционный формат, - добавил Шкарлет.

Как сообщалось, в Минобразования назвали регионы-лидеры по вакцинации учителей в школах от COVID-19.