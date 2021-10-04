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04 октября 2021, 10:46 2901

Стали известны рекомендации Минобразования по началу осенних каникул для школьников

04 октября 2021, 10:46 2901
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Фото из открытых источников
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Каждая школа самостоятельно назначает даты каникул, но есть общие рекомендации для всех учебных заведений

Об этом рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает RegioNews со ссылкой на "Слово и дело".

Министерство образования рекомендует проводить каникулы в такие даты:

осенние каникулы - с 25 до 31 октября 2021 года;

зимние каникулы - с 25 декабря 2021 года до 9 января 2022 года;

весенние каникулы - с 28 марта по 3 апреля 2022 года;

летние каникулы - с 1 июня по 31 августа 2022 года.

Однако из-за карантина даты каникул могут измениться. Например, в прошлом году осенние каникулы в большинстве школ проводили с 15 по 30 октября, а после окончания каникул обучение перевели в дистанционный формат, - добавил Шкарлет.

Как сообщалось, в Минобразования назвали регионы-лидеры по вакцинации учителей в школах от COVID-19.

Также 18 школ получили призы за вакцинацию персонала от COVID-19.

карантин школы Минобразования Сергей Шкарлет каникулы

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