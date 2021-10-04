Стали известны рекомендации Минобразования по началу осенних каникул для школьников
Каждая школа самостоятельно назначает даты каникул, но есть общие рекомендации для всех учебных заведений
Об этом рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает RegioNews со ссылкой на "Слово и дело".
Министерство образования рекомендует проводить каникулы в такие даты:
осенние каникулы - с 25 до 31 октября 2021 года;
зимние каникулы - с 25 декабря 2021 года до 9 января 2022 года;
весенние каникулы - с 28 марта по 3 апреля 2022 года;
летние каникулы - с 1 июня по 31 августа 2022 года.
Однако из-за карантина даты каникул могут измениться. Например, в прошлом году осенние каникулы в большинстве школ проводили с 15 по 30 октября, а после окончания каникул обучение перевели в дистанционный формат, - добавил Шкарлет.
Как сообщалось, в Минобразования назвали регионы-лидеры по вакцинации учителей в школах от COVID-19.