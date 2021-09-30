У Міносвіти анонсували зміни у ЗНО-2022

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Оприлюднений проєкт Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти на 2022 рік

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Міністерства освіти і науки України.

Документ винесли на громадське обговорення.

Пропозиції передбачають низку змін, серед яких, зокрема:

змінений перелік обов’язкових предметів для деяких спеціальностей, а саме посилена роль математики під час вступу до ЗВО;

для вступників на спеціальності галузі знань 22 "Охорона здоров’я" замість фахового випробування будуть використовуватися результати інтегрованого іспиту КРОК-М, якщо вони його складали;

єдине фахове вступне випробування в магістратуру з використанням технологій зовнішнього незалежного оцінювання заплановане для спеціальностей галузей знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика", 07 "Управління та адміністрування", 08 "Право", 28 "Публічне управління та адміністрування", 29 "Міжнародні відносини".



Крім того, серед змін: скорочення переліку паперових копій документів, що їх мають подавати вступники, які подають заяви в паперовій формі (зокрема, тепер не потрібно буде подавати копії сертифікатів ЗНО та копію документа про раніше здобуту освіту, якщо ця інформація є в ЄДЕБО);



Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 11 жовтня 2021 року на e-mail: [email protected] та за тел. (044) 481-32-67).

Раніше стало відомо, як проходитиме ДПА для випускників шкіл 2022-го року.

Також повідомлялося, що ЗНО з хімії не склали майже 11% абітурієнтів.