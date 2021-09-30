17:34  30 вересня
У громадському транспорті Львівщини влаштують рейди на дотримання карантину
15:59  30 вересня
В ОАСК скаржаться, що не мають грошей на зарплати
17:36  30 вересня
На Донбасі бойовики двічі гатили по бійцях ООС з забороненої зброї
UA | RU
UA | RU
30 вересня 2021, 20:51 1345

У Міносвіти анонсували зміни у ЗНО-2022

30 вересня 2021, 20:51 1345
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Оприлюднений проєкт Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти на 2022 рік

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Міністерства освіти і науки України.

Документ винесли на громадське обговорення.

Пропозиції передбачають низку змін, серед яких, зокрема:

змінений перелік обов’язкових предметів для деяких спеціальностей, а саме посилена роль математики під час вступу до ЗВО;

для вступників на спеціальності галузі знань 22 "Охорона здоров’я" замість фахового випробування будуть використовуватися результати інтегрованого іспиту КРОК-М, якщо вони його складали;

єдине фахове вступне випробування в магістратуру з використанням технологій зовнішнього незалежного оцінювання заплановане для спеціальностей галузей знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика", 07 "Управління та адміністрування", 08 "Право", 28 "Публічне управління та адміністрування", 29 "Міжнародні відносини".

Крім того, серед змін: скорочення переліку паперових копій документів, що їх мають подавати вступники, які подають заяви в паперовій формі (зокрема, тепер не потрібно буде подавати копії сертифікатів ЗНО та копію документа про раніше здобуту освіту, якщо ця інформація є в ЄДЕБО);

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 11 жовтня 2021 року на e-mail: [email protected] та за тел. (044) 481-32-67).

Раніше стало відомо, як проходитиме ДПА для випускників шкіл 2022-го року.

Також повідомлялося, що ЗНО з хімії не склали майже 11% абітурієнтів.

Міносвіти ЗНО абітурієнт проєкт обговорення

У Міносвіти розповіли, скільки шкіл перейшли на дистанційне навчання
28 вересня 2021, 14:41
У рейтинг найкращих університетів світу потрапили десять українських вишів
02 вересня 2021, 17:40
Конституційний суд підтвердив законність призначення Шкарлета міністром освіти
31 серпня 2021, 17:12
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Відставка мера Буряка: що тепер чекатиме Запоріжжя
Не без несподіванок, із втратами і очевидним фаворитом. Як пройшов перший місяць виборчої кампанії на 184-му окрузі
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua