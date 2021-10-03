На Херсонщині 5 шкіл відправили на дистанційне навчання: причина

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На Херсонщині у Генічеській громаді 5 шкіл відправлено на дистанційне навчання через сплеск захворюваності на коронавірус

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар заступника міського голови Генічеська Вадима Васильчука виданню "Новий візит".

За його словами, відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні комісії ТЕБ та НС.

"Через випадки захворювання вчителів та учнів на комісії було прийнято рішення 5 закладів загальної середньої освіти з 1 по 11 класс повністю перевести на дистанційну форму навчання", - розповів Васильчук.

На "дистанційку” з 4 по 13 жовтня пішли Генічеський ЗЗСО №3, Чонгарський ЗЗСО, Петрівський ЗЗСО та дві школи у Новоолексіївці.

Нагадаємо, що в Україні за 2 жовтня виявили 7967 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Харківській та Дніпропетровській областях.