18 шкіл отримали призи за вакцинацію персоналу від COVID-19- МОЗ

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Три школи, які виконали вимогу з вакцинації працівників, перемогли в національному конкурсі "Вакциновані й відкриті" та отримають набори оргтехніки, ще 15 шкіл отримають призи

Про це пише RegioNews з посиланням на Міністерство охорони здоров’я

"Міністерство охорони здоров’я, Міністерство освіти і науки, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, а також магазин гаджетів та аксесуарів провели всеукраїнський конкурс "Вакциновані й відкриті" серед закладів освіти. Вони мали змогу виграти цінні подарунки, якщо принаймні 80% колективу повністю вакцинувалися від COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на конкурс подалися 6 134 школи.

Переможцями стали:

- Висоцький заклад загальної середньої освіти Висоцької сільської ради Сарненського району Рівненської області;

- Спасько-Михайлівський заклад загальної середньої освіти I-IIІ ступенів Новодонецької селищної ради Донецької області.

- Мислятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Ізяславської міської ради Хмельницької області.

Ці заклади освіти отримають набори з 10 комп’ютерів, 10 гарнітур та 10 роутерів.

Крім того, ще 15 шкіл отримають набори з 10 гарнітур і роутера.

В МОЗ наголошують, що призи будуть надіслані одразу, як департаменти освіти підтвердять рівні вакцинації у колективах шкіл-переможниць.

Також учасникам буде надіслано почесні відзнаки та гарантовані призи за публікації про конкурс у соціальних мережах під хештегом #ВакцинованіВідкриті.