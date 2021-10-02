10:06  02 жовтня
В Україні зменшилася кількість нових хворих на COVID-19
11:30  02 жовтня
Кличко заговорив про заборону проїзду в столичному громадському транспорті для невакцинованих від COVID-19
10:30  02 жовтня
На Донбасі окупанти 14 разів порушили "тишу":гатили з мінометів по будинках в Авдіївці
UA | RU
UA | RU
02 жовтня 2021, 12:00 17

18 шкіл отримали призи за вакцинацію персоналу від COVID-19- МОЗ

02 жовтня 2021, 12:00 17
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Три школи, які виконали вимогу з вакцинації працівників, перемогли в національному конкурсі "Вакциновані й відкриті" та отримають набори оргтехніки, ще 15 шкіл отримають призи

Про це пише RegioNews з посиланням на Міністерство охорони здоров’я

"Міністерство охорони здоров’я, Міністерство освіти і науки, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, а також магазин гаджетів та аксесуарів провели всеукраїнський конкурс "Вакциновані й відкриті" серед закладів освіти. Вони мали змогу виграти цінні подарунки, якщо принаймні 80% колективу повністю вакцинувалися від COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на конкурс подалися 6 134 школи.

Переможцями стали:

- Висоцький заклад загальної середньої освіти Висоцької сільської ради Сарненського району Рівненської області;

- Спасько-Михайлівський заклад загальної середньої освіти I-IIІ ступенів Новодонецької селищної ради Донецької області.

- Мислятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Ізяславської міської ради Хмельницької області.

Ці заклади освіти отримають набори з 10 комп’ютерів, 10 гарнітур та 10 роутерів.

Крім того, ще 15 шкіл отримають набори з 10 гарнітур і роутера.

В МОЗ наголошують, що призи будуть надіслані одразу, як департаменти освіти підтвердять рівні вакцинації у колективах шкіл-переможниць.

Також учасникам буде надіслано почесні відзнаки та гарантовані призи за публікації про конкурс у соціальних мережах під хештегом #ВакцинованіВідкриті.

вакцина COVID-19 школи учителя вакцинація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Відставка мера Буряка: що тепер чекатиме Запоріжжя
Не без несподіванок, із втратами і очевидним фаворитом. Як пройшов перший місяць виборчої кампанії на 184-му окрузі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram