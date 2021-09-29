У МОЗ розповіли, як освітяни та чиновники можуть уникнути обов'язкової COVID-вакцинації

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Щеплення від COVID-19 працівників, які потрапили до переліку для обов'язкових профілактичних щеплень, буде проводиться лише у разі відсутності медичних протипоказань

Як пише RegioNews, про це йдеться в документі, оприлюдненому для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

Міністерство охорони здоров'я підготувало доопрацьований проєкт наказу про перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням.

Зазначається, що на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів, вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів;

місцевих державних адміністрацій;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальні, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Так, у порівнянні з першою редакцією документу останній пункт доповнений працівниками закладів вищої освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ.

У документ також внесли зміни, згідно з якими вакцинація проводиться "у разі відсутності абсолютних медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняв, що обов'язкової вакцинації від COVID-19 в Україні не планується.