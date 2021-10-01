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01 жовтня 2021, 20:06 30

У Міносвіти назвали регіони-лідери за вакцинацією вчителів у школах від COVID-19

01 жовтня 2021, 20:06 30
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з відкритих джерел
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Наразі майже 78% українських вчителів отримали щонайменше одну дозу вакцини від COVID-19

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм міністра освіти Сергія Шкарлета

"Принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали вже майже 78% вчителів", – розповів він.

За його словами, найбільше повністю провакцинованих працівників закладів загальної і середньої у Луганська область (майже 68%), Києві (62,6%), а також Полтавській (61,8%), Черкаській (60,8%), Житомирській (58,6%) та Харківській (58,3%) областях.

Найменший рівень вакцинації серед працівників шкіл залишається у Львівській (44,3%), Херсонській (39%) та Івано-Франківській (31,4%) областях.

Шкарлет закликав усіх освітян відповідально поставитись до питання вакцинації та уберегти себе та навколишніх.

Нагадаємо, що згідно до рішення уряду у "жовтій" зоні карантину школи та виші зможуть працювати в офлайн лише за умови вакцинації 80% вчителів принайміоднією дозою COVID-вакцини. В разі "червоної" зони – 100% персоналу.

Водночас Міністерство охорони здоров’я працює над наказом< який серед іншого передбачає обов’язкову вакцинацію педагогів та відсторонення від роботи до завершення карантину тих, хто відмовиться від цього.

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