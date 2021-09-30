Названа ймовірна причина ДТП у Польщі, в якій загинули українці

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Про це повідомив речник Окружної прокуратури в Лодзі Кшиштоф Копаня, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

На остаточне встановлення причини ДТП ще потрібно почекати. Але експерт, який був на місці, попередньо оцінює, що причиною аварії могла стати надмірна швидкість руху автомобіля, яка перевищувала навіть 140 км/год, - сказав Копаня.

За його словами, технічний стан автомобіля мають оцінити експерти. Найближчим часом також буде проведено судово-медичну експертизу тіл загиблих.

Прокурор уточнив, що у ДТП загинули троє громадян України: 25-річний водій автомобіля та дві пасажирки віком 23 й 25 років. Ще один чоловік, віком 23 роки, який сидів на пасажирському місці біля водія, потрапив до лікарні. Українці проживали у Лодзі і поверталися додому з торгівельного центру.

У ДТП брали участь іще три автомобілі, але їхні пасажири не постраждали.

Як повідомлялося, в ДТП у Польщі загинули троє українців, авто розбилося на дві частини.