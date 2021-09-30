Названа вероятная причина ДТП в Польше, в котором погибли украинцы

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Об этом сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Лодзи Кшиштоф Копаня, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Окончательного установления причины ДТП еще нужно подождать. Но эксперт, который был на месте, предварительно оценивает, что причиной аварии могла стать чрезмерная скорость движения автомобиля, которая превышала даже 140 км/ч, - сказал Копаня.

По его словам, техническое состояние автомобиля должны оценить эксперты. В ближайшее время также будет проведена судебно-медицинская экспертиза тел погибших.

Прокурор уточнил, что в ДТП погибли трое граждан Украины: 25-летний водитель автомобиля и две пассажирки в возрасте 23 и 25 лет. Еще один мужчина в возрасте 23 лет, который сидел на пассажирском месте возле водителя, попал в больницу. Украинцы проживали в Лодзи и возвращались домой из торгового центра.

В ДТП участвовали еще три автомобиля, но их пассажиры не пострадали.

Как сообщалось, в ДТП в Польше погибли трое украинцев, авто разбилось на две части.