У Києві п'яний водій на бусі в’їхав у поліцейських, коли ті складали протокол

Фото поліції Києва

На Брест-Литовському шосе у Києві водій мікроавтобуса, перебуваючи напідпитку, протаранив поліцейський автомобіль, внаслідок чого четверо осіб отримали травми різного ступеня тяжкості

Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва, передає RegioNews.

Патрульні поліцейські зупинили автомобіль "Шкода" на Брест-Литовському шосе у Святошинському районі столиці за порушення правил дорожнього руху.

Під час складання протоколу водій автомобіля "Форд Транзит", який пробував перелаштуватися з середньої в крайню праву смугу, врізався у полійцеський службовий автомобіль "Тойота", а той від удару в’їхав у зупинене авто "Шкода".

Внаслідок зіткнення чотири учасники автопригоди отримали травми.

Одного з правоохоронців госпіталізували до медичного закладу з переломом ноги, а інших учасників після огляду лікарів відпустили додому.

Правоохоронці протестували водія автомобіля "Форд" на приладі "Драгер", який показав 1.16 проміле алкоголю.

Чоловіка, 1992 року народження, затримали, йому готують повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.

Як повідомлялося, вчора у Конча-Заспі жінка на Тойоті врізалася в паркан резиденції президента.