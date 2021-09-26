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26 сентября 2021, 18:49 834

В Киеве пьяный водитель на бусе въехал в полицейских, когда те составляли протокол

26 сентября 2021, 18:49 834
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Фото полиции Киева
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На Брест-Литовском шоссе в Киеве водитель микроавтобуса, будучи навеселе, протаранил полицейский автомобиль, в результате чего четыре человека получили травмы различной степени тяжести

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева, передает RegioNews.

Патрульные полицейские остановили автомобиль "Шкода" на Брест-Литовском шоссе в Святошинском районе столицы за нарушение правил дорожного движения.

Во время составления протокола водитель автомобиля "Форд Транзит", который пытался перестроиться из средней в крайнюю правую полосу, врезался в полийцеский служебный автомобиль "Тойота", а тот от удара въехал в остановившееся авто "Шкода".

В результате столкновения четыре участника ДТП получили травмы.

Одного из правоохранителей госпитализировали в медицинское учреждение с переломом ноги, а других участников после осмотра врачей отпустили домой.

Правоохранители протестировали водителя автомобиля "Форд" на приборе "Драгер", который показал 1.16 промилле алкоголя.

Мужчину, 1992 года рождения, задержали, ему готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Как сообщалось, вчера в Конча-Заспе женщина на Тойоте врезалась в забор резиденции президента.

Также сегодня двое украинцев - среди пятерых погибших в ДТП в Венгрии.

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