В Киеве пьяный водитель на бусе въехал в полицейских, когда те составляли протокол
На Брест-Литовском шоссе в Киеве водитель микроавтобуса, будучи навеселе, протаранил полицейский автомобиль, в результате чего четыре человека получили травмы различной степени тяжести
Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева, передает RegioNews.
Патрульные полицейские остановили автомобиль "Шкода" на Брест-Литовском шоссе в Святошинском районе столицы за нарушение правил дорожного движения.
Во время составления протокола водитель автомобиля "Форд Транзит", который пытался перестроиться из средней в крайнюю правую полосу, врезался в полийцеский служебный автомобиль "Тойота", а тот от удара въехал в остановившееся авто "Шкода".
В результате столкновения четыре участника ДТП получили травмы.
Одного из правоохранителей госпитализировали в медицинское учреждение с переломом ноги, а других участников после осмотра врачей отпустили домой.
Правоохранители протестировали водителя автомобиля "Форд" на приборе "Драгер", который показал 1.16 промилле алкоголя.
Мужчину, 1992 года рождения, задержали, ему готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
Как сообщалось, вчера в Конча-Заспе женщина на Тойоте врезалась в забор резиденции президента.