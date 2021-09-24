12:25  24 вересня
Вчені спрогнозували, якою буде четверта хвиля COVID-19 в Україні
08:28  24 вересня
Замах на Шефіра: у МВС назвали основну версію слідства
08:09  24 вересня
Доба в ООС: інтенсивність обстрілів зменшилась, втрат немає
UA | RU
UA | RU
24 вересня 2021, 12:52 1705

Під Черкасами сталася масштабна ДТП: утворився величезний затор

24 вересня 2021, 12:52 1705
Читайте также на русском языке
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

На Смілянському шосе на повороті на Руську Поляну у дорожньо-транспортну пригоду потрапило п'ять автівок

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради".

Близько 08:00 години сьогодні на Смілянському шосе на повороті на Руську Поляну зіштовхнулися два автомобілі. До місця події виїхали дві бригади "швидкої".

Поки медики надавали допомогу травмованим, там же не розминулися ще три автомобілі. Допомоги медиків потребував ще один пацієнт, тож туди прибула ще одна бригада екстренки", - йдеться у повідомленні.

Медики оглянули та надали допомогу на місці 24-річному чоловіку зі забоєм шийного відділу хребта.

До Третьої черкаської міської лікарні доправили ще трьох пацієнтів.

Також закриту черепно-мозкову травму та струс отримала 19-річна пацієнтка на 20-му тижні вагітності", - розповіли медики.

Раніше повідомлялось, що на Волині у ДТП постраждали семеро людей.

ДТП дороги події авто аварія

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
До зустрічі за пів року. Як, приймаючи антиолігархічний закон, влада допомогла опозиції його оскаржити
"Слуги" проти "слуг": Як "ЗеКоманду" на Буковині розриває війна губернатора Осачука і нардепа Папієва
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua