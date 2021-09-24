Під Черкасами сталася масштабна ДТП: утворився величезний затор

Фото: Facebook

На Смілянському шосе на повороті на Руську Поляну у дорожньо-транспортну пригоду потрапило п'ять автівок

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради".

Близько 08:00 години сьогодні на Смілянському шосе на повороті на Руську Поляну зіштовхнулися два автомобілі. До місця події виїхали дві бригади "швидкої".

Поки медики надавали допомогу травмованим, там же не розминулися ще три автомобілі. Допомоги медиків потребував ще один пацієнт, тож туди прибула ще одна бригада екстренки", - йдеться у повідомленні.

Медики оглянули та надали допомогу на місці 24-річному чоловіку зі забоєм шийного відділу хребта.

До Третьої черкаської міської лікарні доправили ще трьох пацієнтів.

Також закриту черепно-мозкову травму та струс отримала 19-річна пацієнтка на 20-му тижні вагітності", - розповіли медики.

Раніше повідомлялось, що на Волині у ДТП постраждали семеро людей.