Під Києвом на стоянці згоріли одразу п’ять автівок
У Бучанському районі Київської області вночі на стоянці одного із багатоквартирних будинків згоріли одразу п’ять автомобілів
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.
Правоохоронці встановили, що по вулиці Панорамна горіло п'ять автомобілів місцевих жителів. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу", - йдеться у повідомленні.
Поліцейськими проведено огляд місця події та вилучено речові докази, які направлять на експертизу.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше у Харкові вночі 15 вересня на автостоянці згоріли шість автомобілів.
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