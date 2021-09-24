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24 вересня 2021, 16:21 773

В Івано-Франківську розбійник напав на поліцейського: 14 колото-різаних ран

24 вересня 2021, 16:21 773
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Фото з відкритих джерел
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Поліцейського в Івано-Франківську у його власній квартирі мало не вбив зловмисник, який проник у житло, щоб його обікрасти

Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Встановлено, що 23.09.2021 вказаний зловмисник з метою вчинення крадіжки проник до квартири 35-річного працівника поліції, який в цей час перебував у приміщенні, та напав на нього з ножем. Під час вчинення розбою зловмисник завдав правоохоронцю множинні ножові поранення – 14 колото-різаних ран, з них три в ділянці шиї , три – грудної клітки, одна – з пошкодженням легені, - йдеться в повідомленні.

Потерпілого доставили в лікарню, де надали своєчасну медичну допомогу.

43-річного нападника затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру за фактом вчинення розбійного нападу та замаху на вбивство працівника поліції (ч.4 ст. 187, ч.2 ст.15, п.6 ч.2 ст 115 КК України).

До суду скеровано клопотання про обрання щодо нього запобіжного заходу - тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, влітку в Рівному під час виклику поліцейському вилами прокололи ногу.

Раніше на Львівщині "чорний" лісоруб поранив поліцейського.

напад крадіжка замах поліція поранення

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