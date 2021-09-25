У Конча-Заспі жінка на Тойоті врізалася в паркан резиденції президента
У Конча-Заспі жінка на Toyota Camry протаранила паркан резиденції президента
Про це пише RegioNews з посиланням на Вартові Еспресо
У Києві, у Голосіївському районі на Столичному шосе, а точніше, у Конча-Заспі Toyota Camry протаранила паркан резиденції президента.
Жінка за кермом автомобіля Toyota Camry рухалася в напрямку Києва і з її слів заснула за кермом, авто виїхало на зелену зону, де врізалося у паркан території, яка охороняється ймовірно управлінням державної охорони.
На щастя, водійка не зазнала серйозних травм, постраждала лише машина і паркан.
Нагадаємо, що на Волині навесні мотоцикл з двома дітьми врізався у паркан: 15-літня водійка загинула
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