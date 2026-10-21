Маск обмежив Starlink для України: WSJ розкрило деталі його розмов із Трампом

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Ілон Маск розпорядився обмежити швидкість Starlink для України, через що частина українських ударних дронів і дронів-перехоплювачів стала практично непридатною до використання

Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal, передає RegioNews.

За даними видання, рішення було ухвалене минулого тижня на тлі невдоволення президента США Дональда Трампа та Ілона Маска українськими ударами по російських нафтопереробних заводах. Трамп пов'язував ці атаки зі зростанням цін на енергоносії.

Двоє співрозмовників WSJ повідомили, що Маск і Трамп обговорювали ситуацію зі Starlink під час телефонної розмови невдовзі після того, як інформація про обмеження стала публічною. За словами одного з джерел, вони порушували це питання ще до ухвалення відповідного рішення.

Публічні заяви президента України Володимира Зеленського про небезпеку для українців у разі невідновлення повноцінного доступу до Starlink спричинили плутанину щодо того, хто саме ініціював обмеження. За інформацією видання, у Білому домі навіть проводили неофіційне з'ясування обставин.

На тлі скандалу представники SpaceX контактували з посадовцями Білого дому, намагаючись узгодити спільну позицію щодо обставин ухвалення рішення.

Сам Маск у соцмережі X заявив, що будь-які обмеження швидкості або використання Starlink запроваджуються за рішенням збройних сил США і зрештою президента Сполучених Штатів.

Водночас Трамп заявив журналістам, що не знає, хто відповідає за обмеження, але хотів би це з'ясувати.

Деякі американські посадовці стверджують, що Маск діяв самостійно, а Трамп не віддавав конкретного наказу щодо заходів проти України. Однак інше джерело, обізнане із ситуацією, повідомило WSJ, що перед запровадженням обмежень Маск спілкувався з кількома представниками американської адміністрації, зокрема з президентом США.

За словами українських посадовців, обмеження Starlink вплинули на роботу українських систем оборони та створили умови, за яких російські ракети могли обходити українську протиповітряну оборону.

Нагадаємо, минулого тижня колишній радник міністра оборони, волонтер та активіст Сергій Стерненко повідомив, що компанія SpaceX обмежила роботу терміналів супутникового зв'язку Starlink в Україні.

Згодом радник президента з технологічних питань, експерт у сфері технологій Сергій Бескрестнов (Флеш) підтвердив цю інформацію. За його словами, обмеження стосувалося військового сервісу.

Водночас адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що не причетна до обмежень у роботі супутникової системи Starlink в Україні.

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