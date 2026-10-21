В Одесі група людей закидала камінням будівлю ТЦК: що відомо

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У Пересипському районі Одеси група людей закидала камінням будівлю ТЦК та СП. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства та затримала двох найактивніших учасників інциденту

Про це повідомили в поліції Одеської області, передає RegioNews.

За попередніми даними правоохоронців, до районного ТЦК доставили військовозобов’язаного чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації.

Після цього до воріт установи прибула група людей, які хотіли підтримати чоловіка. Вони почали жбурляти каміння у двір та будівлю територіального центру комплектування.

Двох найактивніших учасників інциденту затримали. Їх доставили до відділу поліції.

Подію кваліфікували за статтею 296 Кримінального кодексу України –хуліганство. За це передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, який під час перевірки на блокпосту поранив військовослужбовця ТЦК ножем, а потім спробував наїхати на нього автомобілем. Інцидент трапився 20 жовтня.