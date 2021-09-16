Кандидатом в нардепы на округе №184 от "Слуги народа" могут выдвинуть главу Херсонской ОГА Козыря

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Кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" в 184-м избирательном округе (Херсонская область) может стать Сергей Козырь

Об этом сообщила спикер одноименной фракции в Верховной Раде Юлия Палийчук, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В понедельник, 20 сентября, в 18:00 в Киеве состоится заседание политсовета партии "Слуга народа". В ходе заседания планируем рассмотреть вопрос о выдвижении председателя Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря кандидатом в 184-м одномандатном избирательном округе от "Слуги народа" на промежуточных выборах в Верховную Раду Украины, - сказала Палийчук.

Она также сообщила, что после окончания заседания политсовета, ориентировочно в 19:00 начнется заседание фракции "Слуга народа".

Как сообщалось, сегодня у "Слуг" определились с кандидатом в нардепы от 184-го округа на Херсонщине, но имя не назвали.

Напомним, 1 сентября в двух областях Украины стартовал избирательный процесс в том числе процесс промежуточных выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе № 184 (Херсонская область).

5 сентября ОПОРА зафиксировала первые нарушения на выборах на Херсонщине.