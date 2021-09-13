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13 вересня 2021, 17:04 8

Партія Порошенка висунула кандидатом у депутати колишнього політв'язня Романа Сущенка

13 вересня 2021, 17:04 8
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з відкритих джерел
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Партія "Європейська солідарність" висунула колишнього політв'яня Кремля Романа Сущенка кандидатом у народні депутати на довиборах в окрузі №197 на Черкащині.

Про це пише RegioNews з посиланням на рішення партійного з’їзду, яке оголосив експрезидент Петро Порошенко

Кандидатом від "Євросолідарності" в окрузі №184 на Херсонщині "стане аграрій Ігор" (депуутат Херсонської облради від "ЄС" Ігор Йосипенко).

Довибори в цих округах пройдуть 31 жовтня.

Нагадаємо, що довибори у 197 окрузі відбуваються після того, як обраний депутатом Олександр Скічко став головою Черкаської ОДА.

вибори Кандидат депутати Роман Сущенко

 
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