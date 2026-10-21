Співачка Ірина Федишин зворушливо звернулась до доньки

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Співачка Ірина Федишин нещодавно втратила дитину. Артистка підтримала всіх жінок, які також пережили це

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Співачка подякувала людям за підтримку. Вона також звернулась до доньки, яку так і не встигла побачити, бо була під наркозом:

"Я не знаю, якими словами можна втішити матір, яка втратила свою дитину. Але у цій пісні я почула фрази, які, попри нестерпний біль, просто заставляють мене рухатися далі… Я буду дуже старатися, моя донечко, моя Веронічко… "Ангелятко"… Пісня, яку я ніколи не почую з уст своєї донечки… але саме так уявляю її голос із неба", - написала Ірина Федишин.

Нагадаємо, раніше Віталій Човник говорив, що Ірина Федишин буквально була на межі життя і смерті, але, на щастя, лікарям вдалось її врятувати.