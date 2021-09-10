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10 вересня 2021, 16:32 5

Ще шістьох кандидатів у нардепи зареєструвала ЦВК на довиборах в Раду

10 вересня 2021, 16:32 5
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Фото з відкритих джерел
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Центральна виборча комісія зареєструвала шість кандидатів у народні депутати на проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область) 31 жовтня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на засідання ЦВК.

Як зазначив член ЦВК Сергій Постівий, до комісії надійшли заяви разом з іншими необхідними документами політичних партій "Слуга народу”, "Народовладдя”, "Нові обличчя” та "Національна платформа” щодо реєстрації висунутих ними осіб кандидатами у народні депутати на проміжних виборах до парламенту в ОВО № 184 на Херсонщині та № 197 на Черкащині.

ЦВК розглянула вказані документи й ухвалила рішення зареєструвати кандидатами в народні депутати на проміжних виборах в ОВО № 184 від партій "Національна платформа” Катерину Одарченко, "Нові обличчя” - Андрія Помазана та "Народовладдя” - Ігоря Токовенка.

Кандидатами в народні депутати на виборах в ОВО № 197 зареєстровано від партій "Слуга народу” - Віталія Войцехівського, "Народовладдя” - Сергія Василенка та "Нові обличчя” — Наталію Степушенко.

Як повідомлялося, 7 вересня ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів у нардепи на 197 окрузі Черкащини.

Раніше стало відомо, що ексдепутат від "Свободи" побореться за депутатський мандат на Черкащині.

вибори партїї Черкаська область ЦВК Кандидат реєстрація Херсонська область

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