Росія атакувала Одещину дронами: пошкоджено енергетичні об'єкти та підприємство

Фото: Одеська ОВА

У ніч на 21 жовтня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За його словами, внаслідок ворожих ударів пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури та приватне підприємство харчової промисловості.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Наразі на місцях тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо, в ніч на 21 жовтня російські війська атакували Україну крилатими ракетами "Іскандер-К" та 186 ударними безпілотниками різних типів, серед яких 88 реактивних Shahed. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 27 локаціях.