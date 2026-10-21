НАБУ та САП прийшли з обшуками до голови НБУ Андрія Пишного – нардепи

Фото: Анастасія Мантач для Forbes Ukraine

Вранці 21 жовтня НАБУ та САП проводять слідчі дії в кабінеті та за іншими адресами, пов'язаними з головою Національного банку Андрієм Пишним

Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За словами Гончаренка, слідчі дії відбуваються в кабінеті голови НБУ та за іншими адресами. Железняк також заявив, що правоохоронці працюють безпосередньо в кабінеті Пишного.

У пресслужбі Національного антикорупційного бюро у коментарі виданню "Цензор.НЕТ" не підтвердили й не спростували цю інформацію. Там зазначили, що повідомлять подробиці, якщо з’явиться офіційна інформація.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що Володимир Зеленський незадоволений роботою голови Національного банку Андрія Пишного. Питання його можливої відставки вже обговорювали на рівні президента. Водночас згодом джерела повідомили, що після візиту Пишного до Офісу Президента на початку серпня від ідеї його відставки нібито відмовилися.

Довідка: Андрій Пишний – банкір і юрист, колишній голова правління "Ощадбанку". На посаді голови НБУ перебуває з 7 жовтня 2022 року. Його кандидатуру запропонував президент Володимир Зеленський, а Верховна Рада призначила Пишного 290 голосами. До цього він працював у банківському секторі, був народним депутатом та заступником секретаря РНБО.