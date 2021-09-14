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14 вересня 2021, 20:31 16

Став відомий дедлайн, до якого глави Києва та областей мають забезпечити вакцинацію 80% освітян

14 вересня 2021, 20:31 16
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Фото з відкритих джерел
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Сьогодні в Офісі президента України на селекторній нараді щодо вакцинації працівників закладів освіти главам Києва та областей країни доручили забезпечити вакцинацію принаймні 80% освітян хоча б одною дозою

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Голови обласних та Київської міської державних адміністрацій мають забезпечити умови для вакцинації від COVID-19 принаймні однією дозою вакцини щонайменше 80% працівників закладів освіти до 20 вересня 2021 року, - заявили в міністерстві.

Це потрібно для того, щоб школи, дитсадки та вузи змогли працювати після того, як в Україні буде посилено карантин.

Для цього ОДА та КМДА мають організувати виїзд мобільних бригад з імунізації від COVID-19 до колективів закладів освіти, а також провести роз'яснювальну роботу серед колективів цих закладів про необхідність вакцинації, - пояснили в МОЗ.

Як повідомлялося, прем'єр запевняє, що обов'язкової вакцинації від COVID-19 в Україні не планується.

Тим часом голова Чернівецької ОДА заявив, що жодного дистанційного навчання не передбачається: тільки карантин.

Також від 7 вересня на Буковині мобільні пункти вакцинації їздитимуть школами.

МОЗ школи ОДА КМДА Нарада вакцинація

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