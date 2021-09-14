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14 сентября 2021, 20:31 13

Стал известен дедлайн, до которого главы Киева и областей должны обеспечить вакцинацию 80% работников сферы образования

14 сентября 2021, 20:31 13
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Фото из открытых источников
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Сегодня в офисе президента Украины на селекторном совещании по вакцинации работников учебных заведений главам Киева и областей страны поручили обеспечить вакцинацию по крайней мере 80% педагогов хотя бы одной дозой

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Главы областных и Киевской городской государственных администраций должны обеспечить условия для вакцинации от COVID-19 по крайней мере одной дозой вакцины не менее 80% работников учебных заведений до 20 сентября 2021 года, - заявили в министерстве.

Это нужно для того, чтобы школы, детсады и вузы смогли работать после того, как в Украине будет усилен карантин.

Для этого ОГА и КГГА должны организовать выезд мобильных бригад по иммунизации от COVID-19 к коллективам учебных заведений, а также провести разъяснительную работу среди коллективов этих учреждений о необходимости вакцинации, - пояснили в Минздраве.

Как сообщалось, премьер уверяет, что обязательной вакцинации от COVID-19 в Украине не планируется.

Между тем председатель Черновицкой ОГА заявил, что никакого дистанционного обучения не предусматривается: только карантин.

Также 7 сентября на Буковине мобильные пункты вакцинации будут ездить школами.

Минздрав школы ОГА КГГА Совещание вакцинация

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