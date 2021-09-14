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14 вересня 2021, 10:01 58

У торгових центрах з'являться камери для контролю за дотриманням карантину - Кузін

14 вересня 2021, 10:01 58
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні на рівні областей встановлять спеціальні камери у торговельних центрах, які дозволять спостерігати за дотриманням протиепідемічних норм

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інтерв'ю головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна для "Ліга.net".

За його словами, у разі погіршення епідеміологічної ситуації будуть проводитись часті візити до областей, щоб переконатись у виконанні карантинних заходів безпеки. Будуть проводити також виїзні засідання комісії ТЕБ і НС на рівні областей.

Будуть встановлені спеціальні камери у торговельних центрах на рівні областей країни, які дозволять побачити, скільки людей не використовують маски, чи дотримуються соціальних дистанцій", - зазначив Кузін.

Нагадаємо, раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що у 2021-2022 році в Україні очікується циркуляція трьох штамів грипу.

карантин МОЗ камери Обмеження Ігор Кузін

 
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