09:04  14 вересня
COVID в Україні: за добу виявили 3332 випадки зараження
09:31  14 вересня
В Україні вже у шести областях перевищено показники COVID-госпіталізацій
14:43  14 вересня
Окупанти вгатили по наших бійцях в районі Пісків: є поранений
UA | RU
UA | RU
14 вересня 2021, 13:05 244

Обов'язкової вакцинації від COVID-19 в Україні не планується - прем'єр

14 вересня 2021, 13:05 244
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні не планують вводити обов’язкову вакцинацію від COVID-19

Як передає RegioNews, про це на прес-конференції заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Разом з тим, за словами Шмигаля, влада буде мотивувати людей робити щеплення.

"Ми не плануємо вводити обов'язкову вакцинацію. Це заборонено в нашій країні. Така обов'язковість", - заявив він.

Голова уряду заявив, що влада не може вводити обов'язкову вакцинацію для конкретної людини, але "ми можемо вводити обов'язок бути вакцинованими колективам навчальних закладiв".

Нагадаємо, що згідно з постановою Кабміну у "червоній" зоні карантину передбачається, серед іншого, обов'язкова вакцинація педагогів та водіїв громадського транспорту.

вакцина COVID-19 прем'єр вакцинація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua