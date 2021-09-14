Обов'язкової вакцинації від COVID-19 в Україні не планується - прем'єр

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В Україні не планують вводити обов’язкову вакцинацію від COVID-19

Як передає RegioNews, про це на прес-конференції заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Разом з тим, за словами Шмигаля, влада буде мотивувати людей робити щеплення.

"Ми не плануємо вводити обов'язкову вакцинацію. Це заборонено в нашій країні. Така обов'язковість", - заявив він.

Голова уряду заявив, що влада не може вводити обов'язкову вакцинацію для конкретної людини, але "ми можемо вводити обов'язок бути вакцинованими колективам навчальних закладiв".

Нагадаємо, що згідно з постановою Кабміну у "червоній" зоні карантину передбачається, серед іншого, обов'язкова вакцинація педагогів та водіїв громадського транспорту.