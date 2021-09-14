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Українці тепер можуть отримати "жовтий" COVID-сертифікат в додатку "Дія"
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14 вересня 2021, 16:58 244

Українці тепер можуть отримати "жовтий" COVID-сертифікат в додатку "Дія"

14 вересня 2021, 16:58 244
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Фото з відкритих джерел
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Вакциновані однією дозою вакцини від коронавірусу тепер можуть отримати "жовтий" сертифікат в додатку "Дія"

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я.

"Тепер внутрішній COVID-сертифікат можна отримати вже після першого щеплення вакциною від COVID-19. Так званий жовтий сертифікат допоможе уникнути карантину "жовтого" рівня", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що "зелений" сертифікат буде доступний після повного курсу вакцинації. Різні сертифікати містять інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19.

"Нагадуємо, що COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому форматі, друкувати на папері відповідного кольору не потрібно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 вересня Кабінет міністрів змінив правила карантину в Україні. Тепер українці при наявності COVID-сертифікатів зможуть обійти більшість обмежень в "жовтих" і "червоних" зонах.

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