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07 вересня 2021, 17:01 26

На Буковині мобільні пункти вакцинації їздитимуть школами

07 вересня 2021, 17:01 26
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Фото з відкритих джерел
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До кожної школи Чернівецької області приїдуть мобільні групи вакцинації

Про це на брифінгу повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає RegioNews.

Не потрібно шукати ані пункти, ані центри вакцинації. Не потрібно переживати, що у вас уроки у школі. Ми йдемо до вас! Така пропозиція працюватиме від сьогодні до неділі включно, - сказав Осачук.

Також очільник області наголосив, що якщо директори шкіл не забезпечать готовність вакцинуватися - нестимуть відповідальність.

Якщо який директор школи не забезпечить готовність вакцинуватися - персональна відповідальність на цьому директору та голові громади. Тому закликаю берегти здоров'я! - сказав Осачук.

Як повідомлялося, мер Франківська заборонив виплачувати матеріальну допомогу для COVID-хворих, якщо ті не вакциновані.

Також відомо, що більшість шкіл і дитсадків Сумщини з наступного тижня можуть перейти на "дистанційку".

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