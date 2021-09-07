На Буковині мобільні пункти вакцинації їздитимуть школами

Фото з відкритих джерел

Про це на брифінгу повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає RegioNews.

Не потрібно шукати ані пункти, ані центри вакцинації. Не потрібно переживати, що у вас уроки у школі. Ми йдемо до вас! Така пропозиція працюватиме від сьогодні до неділі включно, - сказав Осачук.

Також очільник області наголосив, що якщо директори шкіл не забезпечать готовність вакцинуватися - нестимуть відповідальність.

Якщо який директор школи не забезпечить готовність вакцинуватися - персональна відповідальність на цьому директору та голові громади. Тому закликаю берегти здоров'я! - сказав Осачук.

Як повідомлялося, мер Франківська заборонив виплачувати матеріальну допомогу для COVID-хворих, якщо ті не вакциновані.

Також відомо, що більшість шкіл і дитсадків Сумщини з наступного тижня можуть перейти на "дистанційку".